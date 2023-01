Em Monte Santo de Minas, pai mata filha de 5 anos, atea fogo e oculta corpo

Monte Santo de Minas, MG – Um crime bárbaro ocorrido em Monte Santo de Minas na quinta-feira passada, dia 12, foi confessado pelo autor na manhã desta terça-feira (17) ao delegado Vinícius Zamó. O próprio pai, arrependido, admitiu ter matado a filha de cinco anos.

O homem de 21 anos tem extensa ficha criminal por tráfico e roubo. Conforme confessou, por volta das 08h00 do dia 12, sua filha fez xixi no chão, ele não gostou e lhe deu um soco na cabeça que teria provocado a morte da criança. No entanto, exames apontaram que a criança pode ter sido torturada, pois estava com vários ossos quebrados.

Ainda de acordo com o autor, depois de matar ele enrolou o corpo da menina em uma colcha, pegou carona com uma pessoa levou o corpo para zona rural de Monte Santo e ateou fogo. Para dissimular, teria colocado palhas por cima.

O homem ainda disse para a polícia que após os fatos foi para São Paulo, mas retornou para Monte Santo de Minas, ligou para sua advogada e se apresentou à polícia.

Segundo o delegado responsável pelo caso, desde o final de dezembro de 2022, a menina teve a guarda repassada para o pai, que mora no bairro Jardim Brasil. O suspeito já tem passagens pela polícia desde os 13 anos e já cumpriu pena por tráfico de drogas. A mãe da criança também tem passagens pela polícia e é usuária de drogas.

Fonte: Jornal do Sudoeste e G1 Sul de Minas

Foto: Delegado Vinícius Zamó