Homem morre após ser atingido por eucalipto em Campestre

Campestre, MG – Um homem de 72 anos morreu após ser atingido por um eucalipto, na tarde desta quarta-feira (17), em Campestre. O homem estava trabalhando com um trator próximo ao eucalipto que acabou caindo sem cima do veículo, atingindo em cheio o idoso identificado como Abel Loiola Franco.

Conforme testemunhas, Abel estava fazendo o corte de eucaliptos no momento do acidente. A árvore que atingiu a vítima tinha cerca de 40 metros. A vítima morreu no local. Ninguém mais ficou ferido.

O corpo foi encaminhado para a funerária municipal e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas.