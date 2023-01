Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões nesta quarta-feira, 18

Brasília, DF – Nesta quarta-feira (18), a Mega-Sena, que está acumulada, pode pagar R$ 42 milhões no concurso 2556. Os sorteios serão realizados a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá pouco mais de R$ 286 mil de rendimento no primeiro mês. Se quiser investir em transporte de pequenas cargas, o valor será suficiente para adquirir uma frota de 2.800 motocicletas ao custo de R$ 15 mil cada. O valor da aposta simples na Mega é de R$ 4,50.