Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 17, em Poços de Caldas é de sol pela manhã e pancadas de chuvas a tarde e a noite. Temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A previsão de volume de chuvas é de 8 mm.

Minas Gerais

Nesta terça-feira (17/1), o sol aparece em todas as regiões de Minas Gerais. Áreas de instabilidade ainda atuam nas regiões Oeste e Sul, onde podem ocorrer pancadas de chuva. Mas, devido à combinação de calor e umidade, não se pode descartar a possibilidade de chuvas isoladas no restante do estado.



As temperaturas permanecem elevadas, superando os 30°C. A partir da próxima quinta-feira (19/1), a tendência é de intensificação das instabilidades em praticamente todo o estado.