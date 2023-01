Equipe participa de atualização ministrada por membro do grupo de trabalho do Ministério da Saúde

Poços de Caldas, MG – Na última segunda-feira (16), o Serviço de Atendimento Domiciliar- SAD /Melhor em Casa de Poços de Caldas recebeu a visita de um dos membros do Grupo de Trabalho do Ministério da Saúde para a atualização da portaria que define as atribuições do Serviço de Atenção Domiciliar. Luíza Helena Progênio é Asistente Social de formação e também é técnica de referência do SAD na região de Caetés, no estado do Pará.

Convidada pelo responsável técnico do programa, o fisioterapeuta Tarcísio Aquino, e pela Diretora de Programas de Saúde do município, Ana Corina Miranda, como primeiro módulo de capacitação da equipe do Melhor em Casa do ano de 2023, Luíza abordou temas como diretrizes da Portaria, humanizaSUS, Integralidade e Equidade no Serviço de Atenção Domiciliar.

Segundo a assistente social, Luíza Helena Progênio, o SAD/Melhor em Casa, enquanto componente da rede de média e alta complexidade, cumpre seu papel de ponto de transição entre a internação hospitalar e o atendimento a partir da Atenção Primária em Saúde – APS, promovendo “a segurança do hospital no conforto do seu lar”.

Luíza também avaliou a atualização ofertada a equipe de Poços. “Essa visita ao SAD Poços de Caldas/MG, foi uma experiência muito rica em conhecer realidades e dinâmicas de trabalho diferentes em um Programa de alcance nacional. Foi um momento de qualificação e matriciamento à equipe, que já desenvolve um trabalhado multidisciplinar consistente, sistematizado e comprometido com a saúde pública de qualidade. Dialogamos sobre os princípios do SAD – humanização, integralidade e equidade na assistência em Saúde; a importância do trabalho multi e interdisciplinar; critérios básicos para funcionamento; em acordo ao que preconiza a Regulamentação do serviço; a importância do olhar ampliado à família/cuidador do usuário atendido e aos aspectos bio-psicossociais e ambientais que envolvem o processo de tratamento/acompanhamento; um novo conceito e estratégia de Reabilitação (em equipe multidisciplinar); a desospitalização e o trabalho compartilhado com a Atenção Primária à Saúde; as especificidades e particularidades do município; e, a nova Portaria de Atenção Domiciliar e o Instrumento de elegibilidade (frutos do trabalho do GT/SAD do Ministério da Saúde). Numa dinâmica interativa, dúvidas foram sanadas e experiências exitosas compartilhadas. Parabéns à equipe SAD Poços de Caldas, à coordenação do Programa e à gestão por acreditar e executar um trabalho comprometido, competente e de qualidade à população.Viva o SAD! Viva o SUS!”.

Na reunião, também foi apresentado um algoritmo para capacitações sobre fisioterapia e fonoaudiologia, tornando cada vez mais possível um fluxo de triagem para assistência domiciliar que beneficie o paciente.

O responsável técnico do Programa em Poços, Tarcísio Aquino agradece a presença da assistente social. “Durante a atualização, foi enfatizado que os problemas que o SUS enfrenta são em esfera nacional. A troca de experiências com a equipe demonstra que a humanização sempre será prioridade com o cidadão, podendo proporcionar desfechos positivos ao paciente. E que é importante este elo entre a Rede de Atenção de Saúde com o Melhor em Casa.”

A Diretora dos Programas de Saúde, Ana Corina Miranda exaltou a importância de capacitações da equipe de trabalho. “Enquanto diretora do departamento de programas de saúde, considero fundamental estar próxima aos serviços para vivenciar a dinâmica de cada um e trabalhar a gestão compartilhada, chegando assim, num resultado satisfatório para todos. Além disso, acredito que a educação permanente e a troca de experiências com parceiros, seja imprescindível para atingir a excelência. Foi muito gratificante participar dessa capacitação com a equipe do SAD. Recebemos orientações riquíssimas e agradecemos imensamente à Luíza por essa oportunidade. Pude perceber o quanto o nosso serviço já presta um atendimento padrão ouro e parabenizo a equipe por isso!”.

O Programa de Capacitação da equipe do SAD é mensal, o que proporciona atualização técnica e administrativa aos membros da equipe.