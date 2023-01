Homem é preso por caçar e transportar pássaros silvestres

Alfenas, MG – O Gp MAmb, de Alfenas, foi acionado pela Guarnição de Policiamento Rodoviário, dando conta que durante realização de blitz de trânsito na rodovia MGC 491 Km 172, ao ser dado sinal de parada para o veículo motocicleta JTA/ SUZUKI EN125 YES, placas HGY2985, conduzida por Antonio Claudio da Costa Filho, foi constatado que o condutor estava com uma gaiola nas mãos e ao perceber que iria ser abordado realizou a soltura do pássaro. Após a abordagem os militares em vistoria em mochila que estava com o autor, constataram que em seu interior existia várias caixas de leite (longa vida) e em duas delas foram encontrados dois pássaros da fauna silvestre brasileira conhecidos popularmente por azulão e trica ferro, os quais não possuíam nenhuma anilha de identificação. Questionado, Antonio Claudio declarou que realizou a captura das aves silvestres, e que a ave que havia soltado era utilizada para atrais os outros pássaros. Diante ao fato foi lavrado, ao autor, o AI n° 309188 no valor 2.460e UFEMG. Foi feita apreensão do veículo e encaminhado ao pátio credenciado da Policia Civil, conforme ficha de vistoria 000263 ficando a disposição da JECrim. Foram apreendidos dois pássaros, uma gaiola, duas transportadeiras utilizadas para o transporte das aves e uma batedeira utilizada na caça e captura de aves. Os pássaros foram encaminhados para analise clínica, sendo avaliados pelo médico veterinário que atestou que por estarem bravios mas aptos a serem soltos no habitat natural, sendo a soltura realizada após a avaliação médica. O autor foi preso e lavrado REDS-TC. Foram lavrados pelo policiamento rodoviário quatro autos de infrações de trânsito.

