Pouso Alto, MG – Um homem de 49 anos morreu na madrugada desta quarta-feira após capotar o caminhão que dirigia na BR 354, no km 372, cidade de Pouso Alto. O caminhão tinha placas da cidade de Lavras e o destino era o Rio de Janeiro. Ele transportava uma carga de batatas. Compareceram no local uma viatura do Samu e o Corpo de Bombeiros, porém, a vítima faleceu no local e seu corpo foi removido pela funerária.