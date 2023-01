Mineiridade é destaque em Feira Internacional de Turismo na Espanha

Belo Horizonte, MG – O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), marca presença na Feira Internacional de Turismo (Fitur), até o próximo domingo (22/1), em Madrid, na Espanha.



O Estado levará a mineiridade ao maior evento desse segmento no país europeu durante cinco dias, como coexpositor no estande da Embratur. O espaço possui 240 metros quadrados, com 24 expositores regionais brasileiros, desde órgãos governamentais a agentes e operadores de turismo.

O mercado europeu representa, hoje, posição de destaque entre turistas estrangeiros que buscam Minas Gerais como destino, conforme demonstra a Pesquisa de Demanda Turística de 2022 – Observatório do Turismo de Minas Gerais. Estreitar os laços com esse público é parte das ações de promoção do estado como destino internacional de turismo.

Feira



A Fitur é promovida anualmente e tem como objetivo difundir e atrair investimentos para o setor turístico, não somente na Europa, mas para todos os continentes. Ela abre oportunidades para a apresentação de novas estratégias relacionadas ao setor, como a promoção de novos produtos, destinos e ações de comercialização. Para além das possibilidades de networking e de negócios no evento, a feira abrange outras atividades, como fóruns e palestras.



Não só profissionais da indústria turística interessados nas últimas tendências do setor circulam pela Fitur, mas o público em geral também participa para obter informações em primeira mão sobre os destinos representados, especialmente no fim de semana, momento em que o evento é aberto para todos os visitantes.