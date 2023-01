Previsão do tempo para esta quarta-feira, 18

Poços de Caldas

O tempo em Poços de Caldas nesta quarta-feira, 18 será de sol de manhã com possibilidades de chuvas no período da tarde e noite. Temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. A previsão de volume de chuvas é de 15 mm.

Minas Gerais

Nesta terça feira 18, o dia será de sol e calor em Minas Gerais. Apesar de amanhecer com sol entre poucas nuvens em praticamente todo o estado, chuvas isoladas podem ocorrer especialmente no Oeste e Sul em virtude do aquecimento diurno e nebulosidade.

A temperatura máxima supera 30ºC em todas as regiões mineiras, podendo chegar a 34ºC no Norte.