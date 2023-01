Saúde alerta sobre os cuidados para prevenção da dengue e chikungunya

Poços de Caldas, MG – A dengue e a chikungunya são doenças sazonais, com tendência de maior concentração de casos entre os meses de janeiro e maio, em todo o estado, devido a maior incidência de chuvas. As doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti e, embora tenham sintomas parecidos, apresentam algumas características que podem ajudar a diferenciá-las.

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, geralmente com evolução benigna, mas que pode evoluir para formas graves. As infecções por dengue podem ser assintomáticas ou apresentar os seguintes sintomas: febre, dores de cabeça e musculares, dor nas articulações e atrás dos olhos. Também podem estar presentes vômitos, diarreia e erupções cutâneas vermelhas pelo corpo.

A chikungunya possui fase aguda com duração de cinco a 14 dias, uma fase pós-aguda que pode durar até três meses e pode se tornar crônica se os sintomas persistirem após esse período. Também pode apresentar dor forte nas articulações e músculos, dor de cabeça intensa e fadiga.

A recomendação é que caso a pessoa apresente algum desses sintomas, procure uma Unidade Básica de Saúde para avaliação.

Mesmo tendo maior incidência durante o início do ano, ações de prevenção são realizadas ao longo de todo o ano para combate do mosquito Aedes aegypti pelos Agentes de Edemias do município, como realização de Força-Tarefa, campanhas educativas por meio das redes sociais e mobilização da população sobre os cuidados para evitar os focos do Aedes aegypti.

A secretaria de saúde solicita para a população que sempre façam a inspeção na residência, com a remoção de focos com água parada, é algo que não toma muito tempo e deve ser feita rotineiramente. Como exemplo, os vasos de plantas, pneus usados como possíveis criadouros do Aedes e outros objetos e recipientes em geral que possam acumular água.

Casos no município 2022

O município de Poços, registrou ao longo do ano de 2022, 236 casos notificados de dengue e apenas 12 casos confirmados.

Já de chikungunya, foram 14 casos notificados e 03 casos confirmados.