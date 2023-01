Uemg terá investimento de R$ 10 milhões no campus de Passos

O Governo de Minas anunciou investimentos da ordem de R$ 10 milhões em obras e serviços de manutenção nos imóveis na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) em Passos (foto). O início das obras deve ocorrer no mês de fevereiro por três empreiteiras licitadas para as obras em diversos blocos da unidade. O campus de Passos é o maior da Uemg no Estado, com 27 cursos de graduação e com mais de 5 mil alunos. (Folha da Manhã – Passos)

Ampliação da ETE Uberabinha deve ser entregue em dois anos

A Prefeitura de Uberlândia assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Uberabinha, localizada no bairro Distrito Industrial. O investimento para as obras será de R$ 72,6 milhões e o prazo previsto para a conclusão é de dois anos. A verba é oriunda do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finasa), assinado pelo Município em dezembro de 2021 junto à Caixa Econômica Federal. As obras visam aumentar a capacidade de tratamento de efluentes da ETE em cerca de 30%. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Comitê de Enfrentamento as Arboviroses avalia risco de epidemia de dengue

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde participaram da reunião do Comitê de Enfrentamento às Arboviroses (doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. A classificação “arbovírus” engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos como aranhas e carrapatos). O encontro, realizado na sede do órgão, teve como objetivo avaliar o risco de epidemia de dengue em Sabará e traçar ações de mobilização e intensificação no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. (Folha de Sabará – Sabará)

Radares no Trevo de Saramenha são reinstalados

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciaram no último domingo (15), a reinstalação de radares no Trevo de Saramenha, em Ouro Preto. O trecho é conhecido por ser perigoso, onde já aconteceram diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais. A sinalização no local era uma demanda antiga dos moradores. A reinstalação dos radares aconteceu graças à articulação da Prefeitura de Ouro Preto, o DER e o DNIT. (O Liberal – Ouro Preto)

Professores da rede pública esperam reajuste de 15%

Professores da rede municipal de Juiz de Fora e da rede estadual de Minas Gerais cobram um reajuste de cerca de 15%, de forma linear, para toda a categoria. O pleito se baseia em portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O dispositivo reajustou o piso nacional do magistério em 14,94%, com o salário-base da categoria passando de R$ 3.845,63, em 2022, para R$ 4.420,55 em 2023. “A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”, escreveu o ministro, após assinar a portaria. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Após ameaças, autoridades discutem segurança pública em cidade

A vice-prefeita de Formiga, Adriana Prado, participou de uma reunião com representantes das polícias Militar, Civil e Penal, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Durante o encontro, que aconteceu no Fórum Magalhães Pinto, foi instituído um Gabinete para tratar da segurança pública em Formiga e traçar estratégias para um monitoramento mais rígido referente às ameaças a cidades divulgadas pelos órgãos da imprensa. Um grupo de criminosos incendiou um ônibus em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta madrugada e avisou em bilhete que iria “acabar” com Formiga. (Últimas Notícias – Formiga)

Vila Vicentina supera dificuldades e retoma visitas

Idosos amarrados, medicamentos vencidos, ausência de profissionais, assédio moral e outros problemas eram corriqueiros na Vila Vicentina de Divinópolis. As primeiras denúncias foram escancaradas pelo Agora em reportagem exclusiva feita no ano passado. No entanto, a realidade atual é completamente diferente. Após nove meses interditada para adequações, a Vila foi reaberta e agora, segundo a Prefeitura, não enfrenta os problemas denunciados. (Portal Agora – Divinópolis)

Chega a 226 o número de municípios em situação de emergência pelas chuvas

Minas Gerais tem 226 municípios em situação de emergência por conta de ocorrências relacionadas ao período chuvoso, segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Aimorés, Dom Cavati, Jequitinhonha, Oliveira, Porto Firme, Santana do Deserto e Senhora dos Remédios passaram a integrar a lista. Em Minas Gerais, o número de pessoas que morreram com as fortes precipitações que atingiram o estado permanece em 21, com 2.025 pessoas desabrigadas e 11.415 desalojadas. (Diário de Caratinga – Caratinga)

