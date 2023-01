Companheira do pai que matou e queimou corpo da filha, é presa.

Monte Santo de Minas, MG – A menina Mirelly, 5 anos, morta pelo próprio pai, Adrian Juliano Martins Herculano, no dia 12, foi sepultada quarta-feira em Monte Santo de Minas depois de seus restos mortais serem necropsiados no IML em Passos. A atual companheira de Adrian, uma mulher de 24 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira (18), por suposta participação no crime.

Ao ser ouvida pelo delegado Vinícius Zamó, ela contou que no dia dos fatos estava dormindo e foi acordada por Adrian que lhe contou ter matado a filha. Em seu depoimento ela contou que após constatar a morte de Mirelly, chamou um carro de aplicativo. Enrolado em um cobertor, o corpo da criança foi colocado no veículo, e ela acompanhou Adrian até uma mata na zona rural de Monte Santo. Por haver um atoleiro o motorista não quis prosseguir. O casal desceu, e numa mata Adrian ateou fogo no cobertor onde Mirelly estava enrolada. Adrian teria fugido para São Paulo onde ficou alguns dias. Antes de retornar a Monte Santo, passou por Franca.

Atendendo ao requerido pelo delegado Vinícius Zamó, o juiz de direito da comarca de Monte Santo de Minas, Mateus Queiroz de Oliveira determinou a prisão preventiva de Adrian, 21 anos, que tem extensa ficha criminal, e a prisão temporária de sua companheira.

Adrian requereu a guarda de Mirelly, e desde novembro do ano passado ela foi morar com ele. Uma convivência de poucos meses, que acabou em tragédia.

Fonte: Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso

Foto: Adrian Juliano Martins Herculano – Reprodução Rede Social