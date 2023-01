Defesa Civil realizará a retirada de árvores com risco de queda no Colégio Municipal

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento de diversas ocorrências causadas pela chuva. A pedido da diretoria do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, a Defesa Civil realizou na manhã desta quarta-feira (18) uma vistoria in loco para verificar a informação de que houve um deslizamento de terra e erosão na Serra de São Domingo que faz divisa com a escola.

Segundo Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil de Poços de Caldas, que esteve no colégio, é preciso dar atenção ao local. “Existem cerca de dez árvores que apresentam risco eminente de queda, devido à erosão no solo e de pequenos deslizamentos de terra que ocorreram em virtude das chuvas que assolaram a cidade nos últimos dias. Vamos dar uma atenção especial ao caso, haja vista que as árvores em questão podem cair sobre a edificação da escola”, observa Barbosa.

A Serra de São Domingos de Poços de Caldas é Área de Preservação Permanente – APP, tombada como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep), trata-se de um dos maiores patrimônios ecológicos da cidade.

Desta Forma, a Defesa Civil, por ofício, comunicará os órgãos municipais e estaduais competentes informando que os cortes das árvores só se darão em virtude de se tratar de caso de utilidade pública e interesse social.

O secretário de Projetos e Obras Públicas, José Benedito Damião, que também acompanhou a vistoria, informou que está havendo praticamente um mutirão por toda a cidade. “As equipes da Prefeitura estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretarias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME e Defesa Social. Temos que ter um cuidado redobrado com o Colégio Municipal, e atuar de maneira preventiva, pois se houver queda repentina de alguma árvore pode causar danos à edificação da escola ou até mesmo cair sobre professos, alunos ou pais”, finalizou.

A Prefeitura Municipal orienta a população que ao notarem sinais de deslizamentos de terra, possibilidade ou queda de árvores, acionem imediatamente Defesa Social (153), o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).