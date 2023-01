Foragido da justiça é preso pela Polícia Militar Rodoviária

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar Rodoviária (PMR), durante rastreamento a veículo produto de furto pela MGC 146, recebeu informações de transeuntes que o referido veículo fora avistado no Conjunto Habitacional. Ao entrar em uma das ruas do bairro, a PMR avistou um indivíduo o qual se prontificou a auxiliar com informações. No momento em que a guarnição obteve os dados cadastrais do indivíduo e em consulta ao sistema informatizado, foi constatado haver um mandado de prisão em aberto da pessoa identificada como L.M, 39 anos. Diante ao exposto, indivíduo foi encaminhado à UPA e, posteriormente, à delegacia de polícia de plantão.