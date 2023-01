Homem preso por furtar lata de doce

Poços de Caldas, MG – Ao realizar patrulhamento na Rua Pernambuco, mais precisamente no cruzamento com a Rua Minas Gerais, a Polícia Militar avistou um indivíduo carregando um pote de cor mostarda. Outro fato que chamou atenção foi que ele andava com certa dificuldade, ou seja, era visível que o objeto estava pesado. Diante da suspeita, o indivíduo foi abordado e verificado que o objeto se tratava de um pote contendo doce de leite da marca Aurea, com capacidade de 9,8 kg. Ao ser perguntado sobre a origem do material, o abordado disse ter encontrado numa caçamba com entulhos, porém não soube dizer onde a mesma fica localizada. Os militares ao realizar diligências no sentido de identificar a origem do material chegaram na Rua Santa Catarina, onde encontraram um caminhão da empresa que estava estacionado. Ao verificarem o baú do caminhão foi constatado que as portas laterais estavam abertas e dentro do compartimento de carga existia mais pontes da mesma marca e característica encontrada com o autor. Realizado contato com a empresa para explicar o ocorrido, deslocou ao local o motorista responsável pela carga e de acordo com ele deixou o veículo estacionado porque ao amanhecer ia fazer processo de descarga num supermercado da cidade. O motorista relatou que antes de se ausentar, conferiu todas as portas, que ficaram fechadas e trancadas com cadeados.

Face o exposto, o autor foi preso, encaminhado a upa e posteriormente a delegacia de polícia.