Partage Shopping Poços de Caldas realiza liquidação com até 70% de desconto

Poços de Caldas, MG – Entre os dias 20 e 22 de janeiro, de sexta-feira a domingo, o Partage Shopping Poços de Caldas promove uma liquidação com até 70% de desconto em segmentos como vestuário, calçados, eletrônicos e brinquedos.

“Serão três dias de Liquida Partage com muitas promoções especiais”, comenta Dennison Coelho, superintendente do empreendimento. “Diversas lojas aderiram ao saldão e vão oferecer preços mais baixos em itens para os públicos feminino, masculino e infantil”, acrescenta.

Para apresentar alguns dos descontos, o Partage Shopping Poços de Caldas convidou a influenciadora Larissa Lima para compartilhar dicas em sua conta no Instagram (@larilimmad) e também no perfil do centro de compras (@partagepocosdecaldas).

ATRAÇÕES

Além do Liquida Partage, o empreendimento promove a programação de férias. E neste domingo (22), às 16 horas, na praça de alimentação, será encenada a peça ‘Patrulha em Ação’, teatro infantil inspirada na Patrulha Canina, história sobre filhotes de cachorros que embarcam na missão de salvar os moradores de uma cidade.

O Partage Shopping Poços de Caldas funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h (praça de alimentação) e das 13h às 19h (lojas e quiosques).