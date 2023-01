PM prende homem por furto em imobiliária

Poços de Caldas, MG – Durante patrulhamento pela Rua Santa Catarina, a Polícia Militar se deparou com um suspeito que correu ao ver a viatura. Ele se escondeu rapidamente atrás de um tapume existente no local de uma construção .

Diante da atitude suspeita foi realizada a devida abordagem e encontrado na cintura do autor uma chave de fenda grande. Os policiais verificaram atrás dos tapumes e encontraram uma cafeteira escondida. Foi realizada então uma varredura nas imediações no intuito de descobrir o local o qual pertencia a devida cafeteira. Próximo ao local da abordagem foi encontrado um pacote de encomenda parcialmente aberto e no interior foi encontrado dois pacotes de filtro de café. Com o endereço discriminado no pacote, os militares conseguiram entrar em contato com a vítima que mencionou possuir uma imobiliária nessa mesma rua da abordagem. A PM foi até a imobiliária e verificou que a porta de vidro estava aberta (somente encostada) com marcas aparentes de ter sido forçada com algum objeto de ponta. A vítima compareceu ao local e deu falta de dois notebooks. Questionando o autor, ele relatou que dois indivíduos teriam abandonado a cafeteira na esquina da Rua Santa Catarina com Rua Rio de Janeiro e saíram correndo sentido pontilhão. Ao ver a cafeteira abandonada ele se apossou da mesma.

Diante ao exposto o autor foi preso, encaminhado a Upa e posteriormente para a delegacia de polícia civil. Já na delegacia, a vítima apresentou as imagens da câmera de monitoramento do interior da imobiliária e de acordo com as imagens apresentadas, as características físicas e as vestimentas condizem com a do autor . É possível ver que ele entra no local, furta dois notebooks e depois de 15 minutos, ele entra novamente no estabelecimento e furta a cafeteira e o pacote de encomenda.