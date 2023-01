Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 19, em Poços de Caldas é sol com aumento de nuvens e chuvas isoladas no período da tarde e noite. A temperatura máxima pode chegar aos 25 graus. A previsão de volume de chuvas é de 20 mm.

Minas Gerais

Nesta quinta-feira 19, a tendência é de intensificação das áreas de instabilidade sobre Minas Gerais, favorecendo o retorno das típicas pancadas de verão, a partir da tarde, na maioria das regiões mineiras.



O dia começa com sol entre poucas nuvens em todo o estado, contudo, no decorrer do dia aumenta a quantidade de nuvens, o que provocará ligeiro declínio da temperatura máxima no Centro-Sul e Oeste do estado.