Procon multa agência bancária por excesso de tempo de espera

Poços de Caldas, MG – Um banco foi autuado por descumprir o tempo máximo de esperar de 15 minutos na manhã desta quinta-feira (19). O Procon esteve em várias agências bancárias para verificar o tempo de espera para atendimento nos caixas.

A multa foi de R$ 26.300. O banco multado tem 20 dias para recorrer. A coordenadora geral do Procon, Fernanda Soares, informa que “tanto a lei municipal quanto a estadual determinam o tempo máximo para atendimento exclusivamente para os caixas, uma vez que os atendimentos nas mesas, juntos aos gerentes, são personalíssimos. Desta forma, o consumidor deverá ser atendido no tempo máximo de 15 minutos para dias normais e 30 minutos em dias de pagamento de funcionalismo público, antes e após feriados prolongados”.



Denúncias quanto ao descumprimento do tempo máximo para atendimento podem ser realizadas presencialmente no Procon ou por meio do aplicativo Eouve. O consumidor pode solicitar à agência bancária o protocolo com a senha, do horário em que foi atendido no caixa.