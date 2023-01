Usiminas apresenta plano de investimento de R$ 3,6 bilhões

O governador Romeu Zema recebeu na Cidade Administrativa, o diretor-presidente da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), Alberto Akikazu Ono, e o diretor Corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais, André Chaves (foto), que apresentaram o plano de investimento da empresa de R$ 3,6 bilhões, entre 2023 e 2026, no estado. A informação foi divulgada pelo governo estadual. De acordo com Ono, do valor aportado, R$ 2,7 bilhões serão destinados à reforma do alto-forno 3 (iniciada em 2019). (Diário do Aço – Ipatinga)

Olodum no carnaval de Itabirito

Considerada a maior banda percussionista do planeta, sucesso em todo o Brasil e no exterior, a Banda Olodum é atração confirmada do Itabirito Folia, na noite de sábado, dia 18 de fevereiro. Pela primeira vez, o Bloco Afro de Salvador irá se apresentar no Palco Maestro Dungas, no Complexo Turístico da Estação, no Centro. De acordo com a Prefeitura de Itabirito, o show do Olodum será um dos pontos altos da programação do Itabirito Folia, que retorna de modo presencial ao calendário oficial após dois anos suspenso em razão da pandemia de Covid-19. “O Carnaval, que ocorrerá entre os dias 15 e 21 de fevereiro, marcará oficialmente a abertura da programação comemorativa do ano do centenário”, informou a PMI. (O Liberal – Itabirito)

Escolas da Rede Municipal são contempladas

As escolas municipais aventureirenses “Maria Luíza Torres Martins” e “São Domingos”, localizadas respectivamente na sede do município de Santo Antônio do Aventureiro e no distrito de São Domingos, foram contempladas com parcela de desempenho do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) através do Fundo Nacional de Desempenho da Educação (FNDE), por estrem entre as escolas que se destacaram no terriotório nacional quanto à execução do programa e no reconhecimento de práticas exitosas de gestão. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Canil Municipal reformado em Araguari

O abrigo próprio para cães é chamado de canil; já o abrigo próprio para gatos é denominado gatil. Apesar da diferença dos nomes, os dois têm muitas semelhanças, por esse motivo existem diversos modelos que são considerados híbridos, ou seja, podem ser utilizados por gatos e cachorros, mas não ao mesmo tempo. Mesmo em um abrigo híbrido, não é indicado deixar cães e gatos juntos, pois é estressante para os bichos e pode até ser perigoso. Para cães e gatos que têm uma boa convivência, é necessário fazer um trabalho de adaptação antes, para ter certeza que um não irá atacar o outro. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Uberlândia tem balanço de acidentes

Em todo o ano de 2022, o Corpo de Bombeiros de Uberlândia registrou 2.579 acidentes envolvendo motocicletas na cidade. O número é 5% menor do que o totalizado em 2020 e 2,5% menor se comparado com 2021, quando foram computados, respectivamente, 2.716 e 2.646 atendimentos. Na visão do tenente Henrique Figueiredo, a diminuição de ocorrências registradas no município é irrisória. Apesar de os números gerais terem caído por dois anos seguidos, Uberlândia mostrou aumento na quantidade de acidentes entre motos e carros. Em 2022, foram 1.453 ocorrências do tipo, contra 1.406 em 2021, e 1.403 em 2020. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

‘Ferro Brasileiro’ vai ganhar memorial

Quem viveu em Caeté durante o funcionamento da Companhia Ferro Brasileiro tem memórias da época de glória e prosperidade do município. A produção na empresa era intensa, alcançava regiões de todo o país e atraía desenvolvimento para a cidade. Em breve, quem não acompanhou o período e também quem teve a oportunidade de acompanhar, poderá visitar um memorial, uma forma de não deixar a história cair no esquecimento. A previsão é que o Memorial Companhia Ferro Brasileiro seja inaugurado em março. (Jornal Opinião – Caeté)

Assinado protocolo para área da ZPE

Durante visita de representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), para apresentação do andamento do projeto da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Uberaba, foi assinado o primeiro protocolo de intenção para instalação da empresa FertMinas, especializada em aditivos para fertilizantes. A FertMinas prevê investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, com previsão de gerar mais de 100 empregos diretos. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br