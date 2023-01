BR-459 que liga Pouso Alegre a Poços será interditada na manhã deste sábado

Poços de Caldas, MG – Depois de vários dias causando muita apreensão aos motoristas que passam pela BR-459 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu comunicado na tarde de ontem informando que o quilômetro 67.9 estará interditado à partir deste sábado (21). A interdição será total na altura da cidade de Senador José Bento.

A rodovia vai receber obras emergenciais nos trechos críticos e não tem prazo para liberação. Motoristas vão ter que buscar rotas alternativas no período que a mesma estiver interditada. O local ficou complicado com o aumento das chuvas e vídeos e fotos das rachaduras ganharam destaque no noticiário regional.

A princípio a interdição seria ontem (20/01/23), porém por motivos de logística, ela ficou para começar neste sábado, segundo a PRF.

COMUNICADO

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) informa que, devido às fortes chuvas que atingiram o trecho da BR-459, em Senador José Bento, no Sul de Minas, a rodovia precisará ser interditada, diante do risco iminente de novos deslizamentos.

A medida visa proteger a vida dos usuários que trafegam na rodovia, e evitar que acidentes ocorram enquanto não há garantia de estabilidade dos taludes no entorno do local

É importante destacar que o trecho é federal e foi designado ao Estado apenas para ser concedido à iniciativa privada, dentro do Lote 2 do Programa de Concessões Rodoviárias.

A empresa vencedora da licitação irá assumir a gestão do trecho até o fim de fevereiro e já está trabalhando na elaboração de projeto de engenharia para que a situação seja resolvida de forma definitiva.

Até que o trecho seja recuperado, a rota alternativa será a seguinte:

Para quem sai da região de Poços de Caldas em direção à Pouso Alegre: pegar a BR-267 até o município de Machado e, em seguida, seguir pela MG-179.

Para quem faz o sentido inverso: acessar a MG-179, na altura de Pouso Alegre e seguir em direção ao município de Machado. Em seguida, acessar a BR-267.

A Polícia Rodoviária Federal dará todo apoio necessário ao DER-MG durante o período de interdição”.