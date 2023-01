Caldense estreia no Mineiro neste sábado às 16h30 contra o Atlético-MG em BH

Poços de Caldas, MG – A Caldense fará sua estreia no Campeonato Mineiro neste sábado (21) às 16h30 na Arena Independência em Belo Horizonte. O time vem treinando intensamente e esta semana realizou os últimos ajustes no Ninho dos Periquitos. Quarta à tarde houve atividade tática e na quinta pela manhã treino de jogadas de bola parada.

Em sua terceira passagem pelo Verdão, o técnico Gian Rodrigues está confiante para o duelo. “Muito satisfeito pelo o que foi feito até agora. A expectativa é que a genate entre em campo com a parte técnica apurada, junto com a parte física, para fazer o jogo com o espírito certo e consequentemente uma competição boa”, comentou.

“Fizemos uma pré-temporada muito boa. Esperamos fazer um grande jogo, estamos bastante concentrados e focados. É jogo grande, então a gente tem que chegar bem para fazer uma grande partida. Sabemos que jogar contra o Atlético é complicado, um time grande. Vamos respeitar, porém iremos em busca da vitória”, disse o atacante Aslen.

Logística

A Veterana viaja às 11 horas da manhã desta quinta-feira. A previsão de chegada em BH é às 18 horas. A delegação fica concentrada no Hotel Ramada e na sexta pela manhã faz um treinamento na Arena Morro das Pedras.

Retrospecto

Caldense e Atlético já se enfrentaram seis vezes em estreias de competição, nos estaduais de 1974, 1981, 1999, 2006 e na abertura do Supercampeonato Mineiro de 2002. A Veterana leva vantagem no retrospecto de confrontos em estreias. Até agora foram cinco jogos, sendo 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols pró e 5 gols sofridos. Desde de a remodelação completa do Independência, o Atlético recebeu a Caldense três vezes no local, em 2014, 2016 e 2018. Nas duas primeiras o Galo venceu por 2 a 0 e na última vez a Veterana conquistou uma virada por 2 a 1.

Campanha

A Caldense foi o primeiro time do Módulo I do estadual a iniciar a pré-temporada para a competição. O time se apresentou no dia 7 de novembro e de lá para cá realizou seis jogos-treino: XV de Piracicaba (0-0), São Bernardo (1-1), Inter de Limeira (2-2), Inter de Limeira (0-2), Rio Claro (3-1) e Água Santa (1-2).

Departamento médico

A equipe alviverde não tem desfalques para a partida. A comissão técnica está com todos os seus 29 jogadores do elenco à disposição.

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Bento

Assistentes: Magno Arantes Lira e Samuel Henrique Soares Silva

Quarto árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

Inspetor:

Juliano Lopes Lobato

VAR: Igor Junio Benevenuto, Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Márcio Eustáquio Sousa Santiago

Renan Muniz

A.A.Caldense