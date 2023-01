Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde passam por atualização sobre tuberculose

Poços de Caldas, MG – Durante a terça (17) e a quarta (18) desta semana, estiveram reunidos no Espaço Cultural da Urca, enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das unidades de Saúde para uma atualização sobre Tuberculose.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas.

Durante a capacitação foram abordados assunto como a Situação da Tuberculose no Mundo e no Brasil, a tuberculose multicausal, os sinais e sintomas da doença, o diagnóstico, o tratamento, a busca dos sintomáticos respiratórios e os casos em Poços de Caldas.

No ano de 2022, foram 23 casos novos e mais 3 retornos ao tratamento após abandono e neste ano, foram 03 casos registrados.

A Diretora dos Programas de Saúde, Ana Corina Pacheco enfatizou a importância da atualização depois da pandemia. “Essa semana fizemos uma atualização com os enfermeiros e agentes comunitários de saúde sobre tuberculose. Depois de 3 anos de pandemia, é importante que esse tipo de ação aconteça para manter nossas equipes alertas e com habilidade de diferenciar os mais variados quadros de sintomas respiratórios.”

A Enfermeira Referência Técnica do programa de Tuberculose, Cristina Filomena Lazzari Gomes, falou sobre os pontos que foram abordados durante a atualização. “Foi importante falarmos sobre a tuberculose, uma vez que tem aparecido alguns casos em situação mais evoluída da doença aqui no município. Abordamos o número de casos no Brasil, que no ano de 2020 foram cerca de 67 mil casos dessa enfermidade e ainda ocorre óbitos decorrentes da doença. Destacamos a busca do sintomático respiratório que é realizado pelas unidades de saúde, onde as equipes buscam casos de pessoas que estão tossindo a três semanas ou mais e a partir do sintoma se investiga se é tuberculose.”

SINTOMAS

Um dos sintomas da tuberculose pulmonar é a tosse com ou sem expectoração por três semanas ou mais. Já a tuberculose em outros órgãos que não apresenta a tosse.

Outros sintomas que podem ocorrer são a perda de peso, sudorese noturna e febre.

TRATAMENTO

Os pacientes com sintomas manifestos precisam de tratamento. O tempo de tratamento geralmente é de 6 meses.