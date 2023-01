Exportações do agronegócio mineiro batem novo recorde, com US$ 15,3 bilhões em 2022

Belo Horizonte, MG – As exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor recorde de US$ 15,3 bilhões em 2022, confirmando o bom desempenho dos meses anteriores e fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas de toda a série histórica. Além do valor, o volume, de 13,6 milhões de toneladas, também se destaca como o maior já comercializado.



No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de aproximadamente 46%, na comparação com o mesmo período de 2021. Os embarques de produtos agropecuários de Minas Gerais representaram 38,2% da pauta mineira de exportação, o maior percentual da série histórica, com início em 1997.



Na avaliação do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o agronegócio mineiro mostrou sua força e importância para o estado, num ano marcado pela alta demanda dos alimentos em todo o mundo e o aumento das inserções dos produtos mineiros nos principais mercados internacionais. “A receita é praticamente a soma do valor arrecadado em 2018 e 2019, período anterior ao início da pandemia, quando as vendas alcançaram US$ 15,8 bilhões nos dois anos somados”, compara.



A pauta exportada pelo agronegócio mineiro engloba um mix de 608 diferentes produtos agropecuários, que foram enviados para 152 países. Os principais destinos foram a China (US$ 4,6 bilhões), Estados Unidos (US$ 1,6 bilhão), Alemanha (US$ 1,5 bilhão), Itália (US$ 786 milhões) e Bélgica (US$ 696 milhões).



Café



Principal produto da pauta de exportações do agronegócio mineiro, o café apresentou recorde e a melhor performance das exportações, tanto no valor quanto no volume. O segmento alcançou US$ 6,9 bilhões (45% do valor exportado pelo agro mineiro), com o embarque de 28,5 milhões de sacas.



O resultado foi puxado pelo aumento significativo das compras por parte dos parceiros mais costumeiros: Alemanha, Estados Unidos e Bélgica, além de outros 65 destinos internacionais.