Painel registra mais uma morte por covid em Poços

Poços de Caldas, MG – Os dados do Painel Covid desta sexta-feira (20), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que o município teve mais 10 novos casos da doença em relação ao último boletim. São 33.885 desde o início da pandemia, com 33.226 recuperações (14 a mais que na última atualização). Os óbitos somam 613 com a morte de um homem de 80 anos. Em acompanhamento domiciliar estão 46 pessoas.

Na UTI está internado um paciente não residente.

O Painel ainda mostra que foram administradas 445.074 doses de vacina contra a covid. E o acumulado de testes é de 123.852, sendo 37.894 nos estabelecimentos privados, 1.894 nas empresas, 74.150 nas unidades públicas de saúde e 9.918 na Fundação Ezequiel Dias (Funed).

O Ministério da Saúde recebe nesta sexta-feira (20) um lote com 7,2 milhões de doses de vacina pediátrica e baby da Pfizer contra a covid-19. As vacinas, que são o primeiro lote de um total de 7,7 milhões, são parte de um aditivo fechado entre o ministério e o laboratório que prevê a entrega de 50 milhões de doses dessa vacina para ser aplicada em crianças entre 6 meses e 11 anos de idade. Segundo o ministério, neste sábado (21), pela madrugada, está prevista a entrega de um novo lote, contendo mais 550 mil doses.