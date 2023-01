Polícia apreende menores, dinheiro e drogas

Poços de Caldas, MG – Mais uma operação da Polícia Militar em combate ao tráfico ilícito de drogas foi realizada no bairro Santa Rita. Durante patrulhamento pela rua José Augusto de Rezende, os militares avistaram os menores infratores que ao perceberem a presença da PM, saíram correndo. A PM conseguiu fazer a abordagem dos mesmos na rua Senador Godoy. Foi realizada busca pessoal nos menores infratores sendo encontrado com eles um tablete de maconha, dois aparelhos celulares, oito papelotes de cocaína, quarenta e sete pedras de crack e R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Diante do fato foi dada voz de apreensão por ato infracional aos menores sendo eles encaminhados para Upa, após, para delegacia de polícia juntamente com o material apreendido.