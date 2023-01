Polícia Militar recupera em Poços veículo furtado em Divinolândia

Poços de Caldas, MG – Durante operação desencadeada na zona sul, chegou ao conhecimento das equipes policiais que que um veículo marca modelo GM/Corsa, cor verde estaria trafegando pela zona sul desta cidade. Tal veículo foi detectado pelo sistema da Polícia Militar. Ele trafegava pela rodovia do Contorno. O carro também estava sendo procurado por uma equipe da Polícia Civil de Divinolândia já que havia sido furtado naquela cidade no último dia 17.

As equipes policiais, munidas de tais informações, massificaram o patrulhamento na zona sul. Eles se depararam com o veículo com três autores na rua Caldasita, no Jardim Kennedy, sendo que o condutor se envolveu em um acidente com outro veículo e os ocupantes do carro furtado abandonaram o Corsa e fugiram a pé. O segundo veículo que se envolveu no acidente evadiu do local, contudo populares disseram ser um VW Saveiro, branco. A equipe da Polícia Militar visualizou quando os três fugitivos entraram em uma área de mata, aos fundos do Jardim Kennedy. Eles iniciaram uma perseguição até o bairro São Bento. A ação contou com apoio da aeronave Pegasus e demais viaturas. O local foi cercado e realizado uma varredura que conseguiu localizar um dos autores, um menor infrator que estava deitado em meio a vegetação que fica aos fundos do São Bento. Ele foi abordado e apreendido e relatou para a polícia que estava em companhia de dois outros suspeitos. Os militares deslocaram até a residência de outro suspeito (menor infrator) envolvido na ocorrência e foram recebidos pelos avós dele, que relataram que ele não se encontrava. O menor infrator apreendido disse que quem estava na condução do veículo Corsa era outro menor e que ele estava no banco traseiro. No banco do passageiro dianteiro estava o outro suspeito. Segundo relato do menor apreendido, seria o autor que levava os menores para o estado de São Paulo para realizarem os furtos a veículos. Após inúmeras diligências, a Polícia Militar não conseguiu localizar os outros dois autores, sendo que o menor apreendido foi encaminhado para o hospital e posteriormente apresentado a autoridade de polícia judiciária. O pai do menor foi informado e acompanhou o desenrolar da ocorrência. O veículo foi removido para pátio credenciado. Até o fechamento desta edição, as equipes seguiam em diligências no rastreamento para localizar e identificar os outros dois autores.