Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 20, é céu nublado com períodos de sol e chuvas isoladas. A temperatura máxima deve ficar em 24 graus. O volume de chuva previsto para hoje é de 30 mm.

Minas Gerais

Nesta sexta-feira 20, áreas de instabilidade mantém o tempo nublado, com momentos de mormaço ou abertura intercalados por pancadas de chuva isoladas, no Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais.



Nestas áreas, a temperatura máxima esboça ligeiro declínio. No restante do estado, as típicas pancadas de chuva de verão podem ocorrer a partir da tarde.