Troca do telhado do Hospital da Zona Leste está em fase final

Poços de Caldas, MG – A troca do telhado do Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste) já está com cerca de 70% do trabalho concluído.

A obra que teve início em setembro do ano passado, inclui retirada das telhas antigas e montagem da estrutura metálica para colocação do novo telhado. Todo projeto foi executado pela empresa vencedora de licitação.

O trabalho realizado já começa a mostrar efeitos, após os 25 dias de chuvas intensas na cidade, o hospital não apresentou nenhuma infiltração onde já foi realizada troca de telhado.

O coordenador da divisão administrativa do Hospital da Zona Leste, Marcos Cardinalli falou dos benefícios que a obra trará aos usurários do hospital. “Sem dúvidas essa cobertura do hospital é fundamental para os servidores e para os pacientes atendidos aqui. Quando tudo estiver pronto teremos a oportunidade de proporcionar um ambiente saudável para a população. Nós agradecemos essa melhoria que está sendo feita.”

A secretária de Saúde, Rosilene destacou que essa é uma das várias melhorias que estão sendo realizadas na saúde de Poços. “A troca do telhado do Hospital da Zona Leste é uma vitória, visto que é uma demanda antiga e estamos conseguindo realizar nesta gestão. Com certeza quem ganha é a população, pois terá um local adequado para poder receber atendimento.”

De acordo com o secretário de Obras, José Benedito Damião, outras melhorias já estão programadas para serem realizadas ainda neste ano no local. “Vamos concluir a execução da Rede de Frio, realizar a instalação de uma cancela na entrada do estacionamento para controle de entrada e segurança, vamos instalar dois portões no fundo superior do estacionamento, um para entrada de veículos e outro para entrada de pessoas, além de fazer a pintura interna. Todos serviços serão realizados pela Secretaria de Obras.”

Devido às chuvas, a previsão de conclusão da obra é cerca de 30 dias.