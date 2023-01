Alunos do sensei Elton Fiebig participam do Shotyugueiko de Divinolândia

Poços de Caldas, MG – Foi realizado entre os dias 10 e 14 de janeiro a 17ª edição do Shotyugueiko de Divinolândia, evento tradicional do calendário do judô Nacional, que retornou após 2 anos de interrupção devido ao Covid-19. O evento em 2023 contou com atletas de 10 estados do Brasil e também do exterior, totalizando 220 alunos.

Poços de Caldas foi representada por alunos do sensei Elton Fiebig, que levou nove judocas. “Esse tipo de evento é muito importante para formação de novos atletas, pois durante quatro dias eles atletas saem da zona de conforto de suas casas e vivem o judô como uma imersão. Ficam alojados em escola e fazem suas refeições no local com as atividades diárias divididos em treinos de duas a três horas”, destacou Elton Fiebig. Ele destaca que esse volume de treinamento e informações faz com que através do sacrifício físico em superação do cansaço, o atleta se fortaleça fisicamente e, principalmente emocionalmente. “O aluno de nove e dez anos que passa por isso nessa faixa etária tem esse aprendizado e usa essas situações de dificuldades para se preparar não só pra lutar, mas para vida”, falou Fiebig.

Os atletas de Poços de Caldas que participaram do evento foram André Piva Santos, Michael Gonçalves, Ulisses Gregório, Renan Santos, Jeferson Silva, Gabriel Guedes , Gabriel Garcia e Emanuel Damazo, além do sensei Elton Fiebig como palestrante ao lado dos professores Marcos Barbosa e Vânia Ishii. “Agradecimento especial aos pais que acreditam na nossa proposta de trabalho e arcam com as despesas de participação já que nossos atletas não contam mais com apoio da lei de incentivo ao esporte, situação que poderia facilitar a participação e inclusão de mais pessoas no evento. Infelizmente esse ano, mesmo tendo o apoio do Palace Hotel como empresa incentivadora, não tivemos a manutenção do Projeto judô Móvel, que acontecia no município há mais de 12 anos revelando atletas no cenário nacional, formando professores e o principal cidadãos.

Mas independente das dificuldades, agora como Instituto da Luta já buscamos apoio para que nossos alunos possam continuar se destacando”, finalizou Fiebig.