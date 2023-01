‘Chopp Caldense’ será lançado no Piano’s Bar durante a transmissão da estreia da Veterana no Mineiro

Poços de Caldas, MG – Neste sábado às 16h30 os sócios da Caldense poderão assistir a estreia da Veterana no Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG ao vivo nas TV’s gigantes do Piano’s Bar, na sede social do clube. O departamento de marketing da Veterana preparou uma grande novidade, que estará disponível para ser saboreada durante a partida: o Chopp Caldense.

Produzido pela Cervejaria Gorillaz, o Growler de 1 litro especial com rótulo da Caldense exibe as tradicionais cores da Veterana verde-branco e é feito com o Chopp Lager, estilo mais consumido no Brasil. Elaborado com Malte Pilsen Munich II e lúpulos alemães, o chopp tem como característica aroma e sabor presente de malte e um suave amargor.

O produto une duas paixões dos poços-caldenses: o chopp e a Caldense. Assim como diz a frase do hino alviverde, ambos são “Queridos Demais!”. A embalagem ainda traz uma referência ao hino: “Salve, Salve a Veterana!” e também é perfeita para colecionadores.

O sabor leve, puro malte e refrescante do Chopp combina com praticamente tudo que você gosta de comer. A novidade estará disponível a partir deste sábado à tarde exclusivamente no Piano’s Bar e no bar da piscina do clube.

Renan Muniz

A.A.Caldense