Congresso técnico do Sul-Americano de Cross Country é realizado no Hotel Nacional

Poços de Caldas, MG – Foi realizado na tarde deste sábado (21), no Hotel Nacional, o Congresso Técnico para acertar os últimos detalhes do Campeonato Sul-Americano de Cross Country. O evento acontecerá neste domingo (22) no parque ecológico da zona sul e terá a participação de 67 atletas de seis países. Os corredores do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela enfrentarão um circuito de 2 km, totalmente gramado, no Parque Ecológico Jardim Esperança, bem próximo ao aeroporto municipal.

“É muita alegria para nós de Poços de Caldas receber um Sul-Americano, isto demonstra a importância da cidade que dá espaço para todos os esportes, todas as modalidades”, destacou o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho. “Quero agradecer ao Israel da Secretaria de Turismo, que está nos apoiando bastante”, destacou o secretário, salientando que a secretaria está de portas abertas e espera que a cidade receba outras edições da competição.

Estiveram presentes no Congresso Técnico representantes das delegações participantes, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Leandro Motta Campos, o presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Hélio Marinho Gesta de Melo e o vice-prefeito Júlio César Freitas. Destaque ainda para a presença do técnico da seleção brasileira de atletismo, Adauto Domingues. “Este final de semana Poços de Caldas é a capital sul-americana de atletismo. Aqui na cidade neste domingo será aberto o calendário sul-americano e brasileiro de atletismo e, Poços de Caldas só é a sede porque tem todas as condições técnicas para receber este grande evento, seja por sua rede hoteleira e, principalmente pela parceria da prefeitura, a vontade e os valores da prefeitura de Poços de Caldas em desenvolver o turismo esportivo e o esporte no município. Estes foram os grandes atrativos para que a CBAt viesse para a cidade e realizasse este grande evento aqui”, destacou o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Leandro Motta Campos. A competição em Poços será classificatória para o Campeonato Mundial de Cross Country que acontece em fevereiro na Austrália. Os campeões individuais em Poços de Caldas, serão classificados e terão todas as despesas pagas para representarem o Brasil na terra dos cangurus. “O parque ecológico onde será disputado o campeonato é fantástico, inclusive durante a visita o nosso treinador chefe, professor Adauto Domingues elogiou bastante e disse que a estrutura de Poços é bem parecida com o que vamos encontrar na Austrália”, finalizou Wlamir.

O Campeonato Sul-Americano de Cross Country é um evento de Atletismo Sul-Americano, com realização da CBAt e apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da Federação Mineira de Atletismo.

Os interessados da cidade e da região poderão acompanhar a competição no percurso de maneira gratuita, sem a necessidade de apresentação de ingresso. Os fãs do atletismo poderão também conferir o desempenho ao vivo dos melhores atletas do continente por meio do Canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que fará a transmissão ao vivo, a partir das 7h30 e até pouco depois do meio-dia.

Para o vice-prefeito de Poços de Caldas, Júlio César Freitas, é uma honra ver o calendário esportivo de Poços de Caldas ser aberto com um evento de tamanha importância. “Não teria uma forma mais feliz de abrir nosso calendário esportivo. Estamos honrados demais com este evento que mostra a grandeza de Poços de Caldas no esporte”, destacou o vice-prefeito.