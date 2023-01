Encerrado o Shotyugueiko do Clube de Judô Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Entre os dias 17 a 21 de janeiro aconteceu na sede do Clube de Judô de Poços de Caldas o tradicional Shotyugueiko, que significa treino de verão no idioma japonês. Este evento contou com a participação de aproximadamente setenta atletas de diversas cidades do sul de Minas e entorno paulista. Durante esses cinco dias de treinamento, os atletas acordavam às 6h, faziam treinos físicos e depois um intervalo para o café da manhã. Em seguida havia mais dois treinos, com intervalo para almoço e lanche e depois iam dormir em colchonetes dentro do próprio dojô de treinamento. Durante esses dias, foi passado pelo Kodansha Sensei Matsuo diversas técnicas e ensinamentos do judô, além de outros ensinamentos que todos levarão por toda sua vida. Muitos jovens atletas tiveram a oportunidade de acompanhar e aprender valiosas lições, não só de judô, como lições para seu crescimento como cidadão. Tiveram presentes nesse evento, atletas de Poços de Caldas, Vargem Grande, São João da Boa Vista e Alfenas. Em conjunto com o Shotyugueiko também aconteceu o exame anual de faixas pretas da Liga Sul Mineira de Judô, onde teve a presença do Sensei Frederico Holanda, presidente da Liga Sul Mineira de Judô, que veio prestigiar e acompanhar o curso de formação de faixas pretas organizado pelo Sensei Matsuo. Um fato curioso, que durante esse evento, o sensei Matsuo promoveu o vereador Pastor Wilson a shodam, que é o primeiro grau de faixa preta. O pastor Wilson, desde criança sempre foi aluno do sensei Matsuo, e por anos sempre contribuiu para a melhora do judô em Poços de Caldas, por este motivo foi entregue a ele essa graduação festiva por mérito de vida. “Nosso agradecimento especial a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, ao Secretario de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, aos secretário de obra José Benedito Damião, secretario de serviços públicos Celso Donato de Morais Filho e secretário adjunto Anderson Roberto dos Santos, aos vereadores Pastor Wilson e Wellington Guimarães “Paulista” que não mediram esforços para a realização deste evento, que não acontecia a dois anos devido a paralisação imposta pela pandemia de Coronavírus.