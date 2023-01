Muro de residência no centro desaba, mas acidente não causa vítimas

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado na manhã deste sábado,21, para ocorrência de desabamento.

No local os militares verificaram que havia caído um muro de uma residência na região central de Poços de Caldas. Não o houve vítimas.

A Defesa Civil Municipal já havia comparecido ao local anteriormente e constatado o risco de queda, adotando medidas preventivas. Entretanto, devido às chuvas constantes, o muro cedeu e desabou na via pública. A solicitante informou ainda que a residência afetada estava em processo de tombamento junto à prefeitura municipal de Poços de Caldas.

Os Bombeiros Militares juntamente com a Defesa Civil realizaram vistoria na residência e concluíram que a estrutura da casa não foi afetada e não apresentando risco de colapso no momento. Uma lona foi colocada no talude para reduzir o risco de novos escorregamentos de terra.

A Secretaria de obras foi acionada para realizar a retirada de parte do entulho que impedia a passagem pela rua. O acesso para automóveis já foi liberado.