Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada após receber denúncia de que um menor infrator conhecido por praticar furtos de motocicleta na cidade. Ele estaria empurrando uma motocicleta de maneira suspeita na Rodovia Geraldo Martins Costa.

Os militares deslocaram até o local da denúncia e nas proximidades da residência do menor suspeito fora localizada no interior da garagem uma motocicleta NX Falcon verde e sendo consultado pelo sistema da Polícia Militar foi constatado que era produto de furto ocorrido no último dia 19.

O menor infrator não fora encontrado no local. Diante dos fatos a motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado. A PM segue em rastreamento para localização do menor infrator.