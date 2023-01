Poços de Caldas

A previsão do tempo para este domingo, 22, em Poços de Caldas é de céu nublado com abertura de sol e chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima pode chagar aos 25 graus. A previsão de volume de chuva é de 25 mm.

Minas Gerais

Neste domingo 22, a previsão do tempo é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva na região Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 32° C.