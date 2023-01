Empresa de condomínios industriais se instala na região metropolitana de BH

Belo Horizonte, MG – Minas Gerais ganhará neste ano um grande reforço para atrair mais empresas que têm na logística um de seus principais fatores para se manter competitivas no mercado. A Fulwood S.A. vai iniciar ainda em 2023 a construção de pelo menos dois novos condomínios logísticos, com investimentos de mais de R$ 355 milhões. A empresa estima a geração de entre 2,5 e 3 mil empregos diretos para os mineiros quando as estruturas estiverem em operação.

Com o apoio do Governo de Minas, por meio da Invest Minas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), a empresa se prepara para iniciar em fevereiro as obras de um condomínio logístico na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A primeira fase deverá ter um investimento de R$ 130 milhões para a construção de 42 mil metros quadrados de empreendimentos. A outra estrutura prevista para começar a ser erguida neste ano será em Extrema, no Sul de Minas, com mais de 75 mil metros quadrados, com um investimento de R$ 225 milhões.

O diretor presidente da Fulwood, Gilson Schilis, explica os motivos que levaram a empresa a investir em condomínios logísticos em Minas Gerais. “A demanda por galpões logísticos está crescendo e Minas Gerais possui fatores que facilitam bastante esses investimentos. Além de uma localização geográfica privilegiada, a desburocratização da economia no âmbito estadual deixou os processos mais rápidos por aqui em comparação com outros estados”, conta.

A Fulwood é uma das principais operadoras de condomínios logísticos-industriais do Brasil, com a construção de mais de 1 milhão de metros quadrados de galpões em todo o país. Desde 2013, a empresa já opera condomínios logísticos na cidade de Extrema, no Sul de Minas. Entre as grandes marcas que já utilizam as estruturas estão Mercado Livre, Frigelar e Tok Stok. “Com os novos investimentos, teremos entre 70% e 80% de nossa operação instalada em Minas Gerais”, prevê Schilis.