Escolas da rede estadual de ensino se preparam para volta às aulas

Belo Horizonte, MG – Os estudantes ainda estão curtindo o período de férias escolares, mas na rede estadual de educação de Minas Gerais o momento já é de trabalho, hora de preparar as escolas para o retorno das aulas. Para acompanhar as ações que têm sido feitas para o início do ano letivo, o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, tem feito uma série de visitas a escolas estaduais.



Acompanhado da equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), o secretário esteve nesta semana em cinco escolas de Belo Horizonte e Região Metropolitana de BH. Além das visitas, ele também enviou aos diretores de toda a rede um documento com orientações básicas dos procedimentos que devem ser adotados na preparação das unidades para acolhimento dos alunos e professores.



“Estamos acompanhando bem atentamente as condições dos prédios, higiene e limpeza dos espaços, merenda escolar, mobiliários, de forma a receber da melhor forma possível nossos professores e alunos no dia 6/2”, afirma o secretário de Educação. Segundo ele, essas visitas também são importantes para ouvir sugestões para aprimorar as políticas educacionais.



Ainda neste ano, o secretário de Educação continuará a agenda de visitas por todo interior de Minas, indo às unidades de ensino, se reunindo com os gestores, superintendentes e comunidade escolar, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino público oferecido no Estado.