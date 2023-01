Inflação de Uberlândia foi de 4,79% em 2022

A cidade de Uberlândia fechou o ano de 2022 com uma inflação de 4,79%. Conforme aponta o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Cepes/UFU), o grupo de Alimentos e Bebidas foi o responsável por puxar a variação, com destaque para a batata e o tomate que registaram preços elevados no último ano. Em razão disso, o preço médio da cesta básica subiu mais de R$ 100 em relação a 2021. (Diário de Uberlândia)

Poste Inteligente é instalado em Lavras

O município de Lavras está cada dia mais tecnológico! Foi instalado o primeiro Poste Inteligente, localizado no centro da cidade. Os Postes Inteligentes são uma nova forma de inovação que buscam transformar as cidades mais conectadas e organizadas. No caso de Lavras, a nova instalação oferecerá três funções diferentes: painel de LED que fará a divulgação das ações do Governo Municipal; internet gratuita para toda a população com abrangência de 150 metros da estrutura e, por último, fornecer um sistema de áudio que poderá ser utilizado para fazer comunicados à população. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Alunos ganham brinquedos em Congonhas

A prefeitura de Congonhas vai disponibilizar brinquedos e gibis para toda a rede municipal de ensino em 2023. Na Educação Infantil e Anos iniciais, mais de 4 mil crianças terão acesso aos instrumentos de auxílio para o incremento da aprendizagem. O secretário de educação, Rodrigo Mendes, lembra que “os brinquedos são aliados no processo do desenvolvimento das crianças. A utilização deles no ambiente escolar permite o desenvolvimento cognitivo, motor, criativo e social”. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

JF sem previsão para o 5G

Os juiz-foranos que desejam contar com as diversas vantagens das redes 5G em seus celulares continuam sem uma previsão concreta para que o serviço seja disponibilizado na cidade. Mesmo diante da liberação das frequências que serão utilizadas pela nova modalidade de conexão no primeiro dia de 2023, conforme cronograma definido pela Anatel, o prazo final para a implementação da quinta geração de tecnologia para redes móveis para as cidades com mais de 500 mil habitantes, como no caso de Juiz de Fora, ainda é longo, com as operadoras podendo inaugurar os novos serviços até junho de 2025. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Homenagem eternizada em Brumadinho

Foi escolhido o projeto do monumento que será construído na Cidade Administrativa para lembrar as 272 vidas perdidas após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. O resultado do concurso cultural foi apresentado pelo governador Romeu Zema a integrantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho (Avabrum), na Cidade Administrativa. Idealizado pelo arquiteto Daniel Rodrigues, do escritório DARP Arquitetura e Urbanismo, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o projeto vencedor chama-se Bruma Leve. (Folha de Sabará – Sabará)

Zoológico é reaberto

A Prefeitura de Varginha informou que o Zoológico está recebendo os visitantes normalmente. A Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – Setec – interrompeu a abertura para visitas após o intenso período de chuva que provocou a queda de uma árvore sobre fios de energia elétrica. Com a situação normalizada o Zoológico permanece aberto diariamente das 9h às 16h. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Alunos receberão kits em Ituiutaba

A Secretaria Municipal de Educação de Ituiutaba já está recebendo o material do Sistema de Ensino SIM/FTD para ser trabalhado logo no início do ano letivo de 2023. O material deverá ser utilizado por alunos da educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 9º ano de toda a rede municipal. A proposta do SIM é integrar habilidades, competências e valores para a aprendizagem contínua e ampla. Os Kits são formados por apostilas das diferentes áreas, livros de literatura, diário e devem ser utilizadas durante todo o ano letivo. Além dos alunos, os professores das turmas receberão material de apoio e formação. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br