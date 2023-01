Previsão do tempo para esta segunda-feira, 23

Poços de Caldas

A previsão par esta segunda-feira, 23, é de céu nublado com abertura de sol e chuvas isoladas durante o período. A temperatura máxima de verá ficar em 27 graus. A previsão de volume de chuvas é de 10 mm.

Minas Gerais

Nesta segunda-feira, 23, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana, Central Mineira e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 36° C.