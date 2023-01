Bombeiros de Poços atendem ocorrência de incêndio a residência em Campestre

Campestre, MG – O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para ocorrência de incêndio em residência no município de Campestre. Durante o deslocamento das guarnições de combate a incêndio e salvamento. Quando os Bombeiros chegaram no endereço da ocorrência, funcionários da prefeitura já estavam no local com um caminhão pipa e já haviam realizado o combate com água. Os militares avaliaram a necessidade de rescaldo, relacionaram os danos e vistoriaram a estrutura da edificação. Um cômodo foi completamente tomado pelas chamas, sendo que todos os móveis se perderam, além de haver danos nas janelas e portas. As paredes, teto e revestimento de gesso de toda a residência ficaram enegrecidos.

Haviam algumas fissuras pequenas nas paredes que poderiam evoluir para risco de colapso estrutural no futuro. A Defesa Civil foi acionada para uma avaliação mais criteriosa. Os moradores foram orientados a não permanecer no local, mas aguardar a liberação por parte da defesa civil municipal. Além disso, ainda havia pequena quantidade de fumaça no local e cheiro forte do material queimado.

A polícia militar realizou a condução de um indivíduo, morador da casa, que supostamente deu início ao incêndio durante um surto psicótico.

A perícia foi acionada e informou que iria comparecer no dia seguinte para realizar os trabalhos periciais quando estivesse claro.