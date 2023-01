Equipe de Guaxupé visita poços para troca de experiências sobre serviços públicos

Poços de Caldas, MG – A primeira-dama de Guaxupé, Regina Calicchio Quintella, representando o prefeito Heber Hamilton Quintella, com a diretora de turismo Alessandra Guedes e a chefe de gabinete Aline Pedroza, visitaram Poços de Caldas nesta quarta-feira (25).

O objetivo da visita foi conhecer a estrutura e os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, principalmente no que diz respeito a manutenção de parques e jardins, além das obras executadas pela própria equipe da secretaria.

A turismóloga Alessandra Guedes, diretora de turismo de Guaxupé, comentou sobre a relevância da visita a Poços de Caldas: “Viemos visando trocar experiências, e quando buscamos aperfeiçoamento temos que nos espelhar em municípios que são referências, como é o caso de Poços. Buscamos conhecer os bons projetos e ver aquilo de bom que possamos levar de conhecimento e adequar em Guaxupé”, comentou a diretora de turismo.

Alessandra Guedes ainda salientou a responsabilidade dos agentes públicos em procurar realizar “muito com pouco”. “Podemos ver que a prefeitura de Poços de Caldas vem realizando importantes projetos utilizando-se da sua própria mão de obra, e assim gerando economia para o município. Para nós, foi importante conhecer de perto essa dinâmica de trabalho, entender como é realizada a manutenção da cidade que está sempre bem cuidada, com as praças sempre belas, fazendo com que o turismo seja fomentado e ainda proporcionando benefício direto para toda população com uma cidade bonita para se viver”, finaliza Alessandra.

O Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Anderson Roberto dos Santos, acompanhou as visitantes da cidade vizinha e as levou para conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Poços de Caldas. “Acompanhamos a equipe de Guaxupé para conhecer alguns pontos da cidade e trocar experiências sobre o modo de atuar da Secretaria de Serviços Públicos na limpeza urbana. Apresentamos o trabalho realizado em nossos espaços públicos que foram recentemente revitalizados, e levamos para conhecer nossos parques, jardins e também o Jardim Botânico”, comentou Santos.

Entre os locais visitados pela comitiva estão o Pórtico da cidade, o Jardim Botânico, o parque do Jardim Elvira Dias, o Mirante de Santa Rita, além da Praça Pedro Sanches e Parque Pedro Afonso Junqueira.