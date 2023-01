Inscrições para vagas remanescentes na rede estadual começam nesta sexta-feira

Belo Horizonte, MG – Começam nesta sexta-feira (27/1) as inscrições para as vagas que não foram preenchidas durante o Cadastro Escolar de 2023, no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). As vagas remanescentes ficarão disponíveis até 10/2 no site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. O interessado maior de 18 anos ou o responsável pelo aluno menor de idade deve acessar o portal do cadastro, preencher o formulário de inscrição e selecionar o tipo de ensino, nível, etapa e turno que o aluno pretende estudar.



O sistema exibirá quais são as escolas que ainda possuem vagas dentro do zoneamento do candidato ou em sua zona do endereço residencial. Ao fazer a opção por uma escola, o encaminhamento é imediato e o candidato terá dois dias úteis para confirmar a matrícula, de forma presencial, na instituição escolhida, apresentando a documentação necessária. Se o candidato não confirmar a matrícula dentro do prazo estabelecido, a vaga será disponibilizada para outro candidato.



O subsecretário de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso, destaca que o candidato deverá ficar atento ao prazo de comparecimento à escola escolhida para garantir a vaga de seu interesse, conforme os critérios já estabelecidos pela secretaria.



“Após se inscrever, será necessário que o candidato compareça de forma presencial à escola que fez a escolha da vaga, em até dois dias úteis, para confirmar a matrícula. Caso não compareça nesse prazo, ele perderá a vaga e terá que se inscrever novamente no sistema. Por isso, reforçamos que os candidatos fiquem atentos aos prazos estabelecidos”, explicou o subsecretário.



Destacamos que esta é a única forma de assegurar uma vaga em uma escola da rede pública no ensino regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio em Tempo Integral ou Integral Profissional e Educação Profissional.