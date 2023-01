Paciente comemora aniversário de 10 anos no Centro de Fisioterapia Unimed

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quarta-feira (25), o Centro de Fisioterapia da Unimed Poços ganhou novas cores e personagens para festejar o aniversário de 10 anos do paciente Gabriel Francisco Pelegrinelli Oliveira.

O jovem, diagnosticado com hipotonia – diminuição de tônus muscular – realiza sessões de fisioterapia semanalmente no Centro de Atendimento Unimed (CAU) e acabou criando um vínculo de amizade com toda equipe e pacientes. Por isso, pediu aos pais para realizar sua festa de aniversário no local. “Aqui tenho vários amigos, gosto do pessoal, me tratam bem e comentei com meu pai de brincadeira, mas agora acabou se tornando verdade” comemora Gabriel.

Para a família, o pequeno é visto como um verdadeiro guerreiro. Ao lado dos pais, enfrentou momentos de desafios e tem conseguido superar todos eles. Como em toda batalha, conta com vários soldados e aliados. “O pessoal do CAU acabou acolhendo o gabriel. Meu filho tem um carinho muito grande por todos, se sente seguro, confortável para se movimentar melhor no espaço e acaba se sentindo em casa. Durante a pandemia precisou ficar um tempo sem ir à escola e foi aqui que conseguiu se desenvolver” explica o pai, Felipe Oliveira.

Acompanhando a criança há um ano, o coordenador da Fisioterapia Unimed fica emocionado em poder celebrar o aniversário do paciente. “No começo a gente tenta ganhar a confiança do paciente e conhecê-lo. À medida que fui estreitando os laços com o Gabriel, fui me encantando com a alegria e felicidade dele em viver. A evolução clínica tem sido muito grande, saiu do quadro de deficiência respiratória e se tornou amigo de toda equipe. Ele é um garoto muito especial e sempre que vem para as sessões, enche nossa clínica de alegria e acaba contagiando todos pacientes” conta o fisioterapeuta, Ademilson Pedroza Lago.

E o carinho foi demonstrado através de diversos presentes recebidos pela equipe e beneficiários Unimed. “Queremos poder participar cada vez mais da vida dele e que seja pelos próximos 50, 60 ou quem sabe 80 anos pela frente” deseja Ademilson.