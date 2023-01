Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 em Poços de Caldas é de sol com aumento de nuvens e pode chover a tarde e a noite. Temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. A previsão de volume de chuvas para esta sexta é de 10 mm.

Minas Gerais

Nesta sexta-feira, 27, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) já se enfraquece e se descaracteriza, reduzindo o volume no norte e leste de Minas Gerais. Entretanto, o dia ainda será de muita nebulosidade nestas áreas, com momentos de mormaço seguidos de pancadas de chuva e trovoadas.

À noite a tendência é de redução das nuvens no Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. As típicas pancadas de verão são esperadas no Triângulo Mineiro e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No restante do estado, sol entre nuvens e apenas possibilidade de chuva isolada.