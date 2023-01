Caldense realiza treino no Ronaldão visando jogo contra Democrata-GV sábado às 16h

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quinta-feira (26), o elenco da Caldense realizou pela primeira vez na temporada um treino no Ronaldão. O gramado passou os últimos meses por um intenso trabalho de recuperação, após os shows realizados em novembro nas comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas. Durante a atividade, a comissão técnica propôs a prática de jogadas ofensivas, como cruzamentos e finalizações. Depois foi feito um coletivo para ajustar a parte tática.

“Muito importante a gente conhecer o nosso campo. Jogo em casa temos que fazer prevalecer o mando de campo. Somar pontos em casa é muito importante então vamos procurar sempre fazer os três pontos em casa e buscar pontos fora”, disse o meia Erick Salles.

A Veterana recebe o Democrata-GV neste sábado às 16h no Ronaldão. A partida será a primeira da história da Veterana a contar com VAR. “O Democrata manteve alguns atletas do ano passado, manteve a forma de jogar. Então temos que ter um cuidado, pois eles tem um jogo reativo muito forte, para que a gente não seja surpreendido em campo”, comentou o técnico Gian Rodrigues.

Retrospecto

Considerando apenas jogos pelo Campeonato Mineiro em Poços de Caldas, a Veterana leva ampla vantagem contra o Democrata-GV. Foram 23 partidas, sendo 12 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 34 gols marcados e 20 sofridos. O último duelo entre o Periquito e a Pantera no Ronaldão aconteceu no ano passado, a equipe alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Mateus Muller.

Campanha

A Caldense foi superada na estreia do estadual por 2 a 1 para o Atlético-MG na Arena Independência e está em terceiro lugar no Grupo B. Já o Democrata venceu o Democrata de Sete Lagoas por 1 a 0, com gol marcado nos minutos finais e ocupa a segunda colocação do Grupo C com 3 pontos.

Gols e assistências

A Veterana marcou um gol na competição, anotado por Patrick Marcelino, com assistência de Fabrício Costa.

Pendurados

e suspensos

O meio-campista Kayo terá de cumprir a suspensão automática pela expulsão na última rodada, assim como o auxiliar técnico Gladstone. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, João Vitor, Erivelton, Patrick Marcelino.

Departamento médico

A equipe alviverde não tem desfalques para a partida. A comissão técnica está com todos os seus 29 jogadores do elenco à disposição.

Arbitragem

Juiz:

Murilo Francisco

Misson Júnior

Assistentes:

Pablo Almeida da Costa e Filipe Ramos de Santana

Quarto árbitro:

Márcio Tavares

da Silva

Inspetor:

Juliano Lopes Lobato

VAR: Daniel Victor Costa Silva, Marcus Vinícius Gomes (AVAR1), Ricardo Marques Ribeiro

(observador).

Adriana Rodrigues

adriana.mantiqueira@gmail.com