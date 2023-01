Copam aprova Heineken em Passos

Por sete votos a um, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou a licença de instalação da fábrica da Heineken em Passos. O órgão colegiado subordinado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais analisou o processo nesta quinta-feira e a empresa já pode iniciar a construção da unidade. A empresa prevê 224 mil metros de área construída da nova fábrica para a produção de 1,04 bilhão de litros de cerveja por ano, com investimentos de R$ 2,5 bilhões e a geração de 350 empregos diretos. (Folha da Manhã – Passos)

Divinópolis vai retomar vôos

O governador Romeu Zema anunciou a retomada de voos comerciais partindo de Divinópolis para o aeroporto de Campinas, local de importante conexão para voos nacionais e internacionais. A reunião para o anúncio oficial foi realizada Palácio Tiradentes em Belo Horizonte, na manhã de quinta-feira, e contou com a presença do prefeito Gleidson Azevedo, do senador Cleitinho Azevedo, do deputado estadual Eduardo Azevedo e secretário de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis, Luiz Ângelo Gonçalves. (Jornal Agora – Divinópolis)

Alunos receberão kit em Varginha

Dando continuidade às ações de garantia de qualidade da educação municipal, a Prefeitura de Varginha fará a entrega dos kits de material escolar e uniforme para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Serão beneficiados aproximadamente 12.500 alunos desde a creche até o Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA. Os kits de material escolar foram preparados de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Tarifa de ônibus reajustada em Valadares

Acompanhando o reajuste das tarifas do transporte público em todo o Estado, a passagem do Transporte Coletivo em Governador Valadares também terá um novo valor. Pelo decreto a nova cobrança começará a valer 7 dias após a publicação, portanto a empresa de transporte está autorizada a implantar a nova tarifa a partir do dia 2 de fevereiro. Por quatro anos consecutivos a Prefeitura manteve o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, mantendo o valor da tarifa por meio de bilhetagem eletrônica (cartão) em R$ 3,75. A Prefeitura decidiu autorizar o reajuste inferior que o aprovado pelo conselho de transporte. O valor da tarifa passa a ser R$ 4,25 no cartão, e R$ 4,90 no dinheiro. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Reservatórios com níveis maiores que 2022

Uberlândia registrou, entre dezembro de 2022 e os primeiros 25 dias deste ano, mais de 600 milímetros de chuva. O volume de precipitações tem impactado na melhora dos níveis dos reservatórios da cidade, que estão com índices acima de todos os registros do ano anterior, permanecendo na faixa dos 3 metros. Após uma baixa, percebida no período de seca do ano passado, os níveis das estações Bom Jardim e Sucupira subiram 18 cm³ e 31 cm³, respectivamente, em 2023. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Furnas é multada em R$ 289 milhões

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), multou a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. em R$ 289.512.040,13 pela falta de manutenção do canal de refluxo do Rio Piumhi, no município de Capitólio. A estrutura, que seria responsável pela drenagem das lagoas do Rio, não funcionou da maneira devida e, com isso, as lagoas adjacentes ao perímetro urbano transbordaram, causando alagamentos em vias públicas e residências, causando transtornos à população local. (Jornal de Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Jacutinga ganha Guarda Municipal

A Prefeitura Municipal de Jacutinga anunciou que a Guarda Municipal está oficialmente ativa, com horário de funcionamento de segunda a domingo das 7h às 23h. A Guarda vai promover a vigilância interna e externa dos próprios logradouros e logradouros públicos; promover a segurança preventiva diurna e noturna, controlando e acompanhando a entrada e saída de pessoas em prédios públicos; fiscalização de utilização de forma adequada dos parques, jardins, praças e outros bens de domínio público, evitando depredação e outras funções. (Jornal Panorama – São Lourenço)

