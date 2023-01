Quadragésima edição da Volta ao Cristo Unimed acontece no domingo

Poços de Caldas, MG – As inscrições para a Volta ao Cristo Unimed estão encerradas. A corrida vai acontecer no domingo (29), às 8h, com largada no Ronaldão, zona leste da cidade, e está chegando a sua 40ª edição.

A jornalista Carol Scassioti fez a prova duas vezes e está ansiosa para subir o Cristo novamente. Para ela, o trecho que leva até a Serra São Domingos é difícil mas o retorno até o estádio é mais cansativo. “A parte mais desafiadora é depois da descida da serra, aquele pedaço do pé da montanha até a volta ao estádio, quando você já tá muito cansado”, comenta.

Carol diz ainda que o apoio mútuo dos corredores ajuda a concluir o percurso de 16 km. “Os outros corredores te incentivam a continuar dizendo ‘vamo, tá acabando’. Apesar da dificuldade, é uma prova que eu sempre vou querer fazer, pela paisagem, por eu ser poços-caldense, por gostar da montanha.”

A Volta ao Cristo Unimed está entre as 20 corridas mais difíceis do Brasil. “É uma prova que todo corredor deve ter no currículo”, diz o gestor de compras Adriano Figueiredo, que vai fazer a prova pela nona vez. O corredor amador diz que está empolgado, mesmo com a possibilidade de chuva na manhã de domingo. “Vai ser mais desafiador.”

Os atletas vão correr 16 km saindo da estádio municipal Ronaldo Junqueira, passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, dobrar nas Thermas, subir a ladeira da rua Assis até a Serra de São Domingos, passar pelo monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha com trecho em terra, acessando novamente as avenidas.

Corredores de todo o país e internacionais devem participar da Volta ao Cristo Unimed, que reúne anualmente mais de mil pessoas. A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas.