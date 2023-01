Trânsito tem interdições no domingo para Volta ao Cristo

Poços de Caldas, MG – Por conta da realização da Volta ao Cristo na manhã de domingo (29), algumas vias da zona oeste e do centro da cidade ficarão parcialmente interditadas a partir das 7h. A Guarda Municipal e os agentes de trânsito vão atuar nos locais. Motoristas que trafegarem pelas imediações devem ficar atentos.

Os atletas vão sair do estádio municipal Ronaldo Junqueira passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, seguir pela Junqueiras, dobrar nas Thermas, subir a ladeira da rua Assis até a Serra de São Domingos, passar pelo monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha, saindo na Vila Rica e acessando novamente as avenidas.

O trânsito vai ser liberado assim que os corredores passarem.