Viva a Urca tem dança e teatro neste fim de semana

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta (27), o grupo de dança The Music Power Dance vai apresentar o espetáculo “Jaboque”, às 20h, no Espaço Cultural da Urca. O evento, que faz parte da programação do Viva a Urca, é um trabalho corporal de dança e texto como reflexão sobre guerras, principalmente a emocional.

Também no Viva a Urca, no sábado (28), às 20h, é do espetáculo “Jacques – Uma História de Amor e Caridade”, uma homenagem ao benfeitor da cidade, com Dema Melo, Gisa Carvalho, Jacque Carvalho e toda a família.

No domingo (29), também às 20h, o Especial Poços Festival de Dança encerra o Viva Urca 2023. Contando com a presença de dançarinos e coreógrafos de Poços de Caldas e de outras localidades, a última noite de evento também reserva emoção e sensibilidade com a apresentação de cerca de 20 coreografias dos mais variados estilos de dança.

O festival Viva Urca teve início no último final de semana, com o Stand Up Comedy com João da Nica, Beda Motero e Daniel Murilo, além de duas sessões do musical “Congelados”. Ao longo da semana, houve show da Banda After That e espetáculo infantil “O Baú Sumiu”, do Grupo de Teatro Trancos e Barrancos.

O Viva Urca tem a produção do núcleo Carimbo Cultural, incentivo de Thermas All Inclusive Resort via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, apoio de Hotel Santiago, parceria de Art Decorações e Cachaça Pardinho Premium, além de coorganização da renomada Galeria do Rock de São Paulo.